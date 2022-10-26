Саботаж на російській залізниці: для армії агресора з'явилась одна проблема
У Брянській області Росії підірвали залізницю й це вже не перший подібний випадок. Це може стати серйозною проблемою для окупантів, адже залізничне сполучення відіграє важливу роль в їхній логістиці.
Адже транспортування більшості сил та засобів, які використовують російські окупаційні війська, відбувається з території Росії на тимчасово окуповані території України саме залізницею. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Зауважте Карма в дії: у Санкт-Петербурзі на складі – потужна пожежа, вогонь активно поширюється
Чому підрив залізниці є проблемою для росіян
Функціонування залізничних шляхів є дуже важливим для російських загарбників. Тож коли страждає логістика такого рівня окупанти не можуть ефективно здійснювати бойові дії на лінії зіткнення.
Коли починаються якісь проблеми саме з залізничною логістикою, то вони (окупанти – 24 канал) не можуть й оборону тримати на тих чи інших позиціях, які забезпечуються насамперед через залізничні артерії,
– повідомив Коваленко.
Хто причетний до цього інциденту
За його словами, коли подібні випадки трапляються на тимчасово окупованих територіях Запорізької або Херсонської областей – це робота партизанів. Крім того, українська далекобійна артилерія також може знищувати логістичні шляхи ворога на нашій території.
Тоді як вибухи на території країни-агресорки, ймовірно, справа рук якихось місцевих активістів. На думку Коваленка, це не обов'язково має бути група людей, які проти війни – достатньо навіть однієї особи.
Збройні Сили України не займаються диверсіями на території Росії, тому це виключно ініціатива місцевих, які мають доступ до тієї чи іншої кількості вибухової речовини,
– наголосив військово-політичний оглядач.
Коваленко прокоментував підрив російської залізниці: дивіться відео
Підрив російської залізниці: що відомо
- Останній інцидент з підривом російської залізниці стався між Новозибковим та Злинкою у Брянській області – це район біля білорусько-українського кордону. Губернатор області розповів, що спрацювала вибухівка.
- Антивоєнна група "Стоп вагони" сама взяла на себе відповідальність за цей випадок. З червня 2022 року їм вдалось 6 разів пошкодити різні залізничні сполучення в прикордонних регіонах Росії. У Міноборони Британії переконані, що це частина російського дисидентського руху, який проти війни.
- Білоруські активісти повідомили, що внаслідок вибуху на залізниці в Брянській області пошкоджено рейки та кілька залізничних шпал. Так, ешелони російських військ не зможуть певний час прибувати в Білорусь залізницею.