Путін роздає прокремлівським бізнесменам відібрані підприємства, – розвідка Британії

Путін роздає конфісковані біля Росії підприємства прокремлівським бізнесменам. У такий спосіб диктатор створює з прихильників війни з Україною нову "еліту".

Розвідка Британії проаналізувала перерозподіл активів у Росії та помітила закономірність, що російський диктатор створює нову "еліту", ще більш прокремлівську та націоналістичну.

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Росія бере більше компаній під державний контроль

За даними британської розвідки, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія взяла під державний контроль близько 180 компаній на суму близько 11,5 мільярдів доларів.

Повідомляється, що в пріоритеті компанії, які належать іноземцям, зокрема росіянам, що живуть за кордоном.

З високим ступенем імовірності це пов'язано із прагненням держави скоротити зовнішні (особливо західні) зв'язки у російській економіці,

– мовиться в повідомленні.

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Путін створює нову націоналістичну "еліту"

Розвідники Британії встановила, що Кремль перерозподіляє активи прокремлівським бізнесменам, які підтримують війну проти України.

Ця деприватизація може бути пов'язана із закликом президента Путіна у своєму зверненні до росіян у лютому 2024 року створити нову націоналістичну еліту, що зародилася внаслідок війни проти України.

Зазначається, що збільшення військових витрат посилило фінансовий тиск на Росію, особливо на фоні санкцій та виведення капіталу з Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Розвідка Британії також припускає, що Росія, найімовірніше, посилить контроль над компаніями у стратегічних галузях, таких як оборона.