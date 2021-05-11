У Росії підрахували, скільки нафти та газу в них ще залишилось: свіжа статистика

Російська влада підрахувала, на скільки років в них ще залишилось природних ресурсів. Там переконані, що запаси начебто можна збільшити.

Про результати підрахунків запасів повідомив міністр природних ресурсів та екології Росії Олександр Козлов. Раніше, у квітні 2021 року, росіяни вже робили схожі прогнози.

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Скільки нафти та газу залишилось в Росії

За його словами, при актуальному рівні видобутку природних ресурсу в Росії, нафти вистарчить ще на 59 років, а газу – на 103 роки.

Однак там переконані, що запаси можна збільшити, якщо розвивати геологічну розвідку. Зокрема мовиться про важкодоступні регіони для дослідження.

Попередні підрахунки росіян

Очільник Федерального агентства з надрокористування "Роснадра" Євген Кисельов у квітні 2021 року в інтерв'ю заявив, що запасів нафти в Росії вистачить на 58 років. Однак він наголосив, що з них рентабельних всього 19 років.

Водночас Кисельов запевняв, що з розвитком технологій цей рубіж нібито буде постійно відсуватися. На його думку, запасів нафти вистарчить "до нескінченності", а запасів газу в Росії є більш ніж на 60 років.

Видобуток природних ресурсів Росії: статистика

За дослідженнями ЗМІ, у Республіці Комі, приблизно кожні 30 хвилин стається розлив нафти. Від цього страждає екологія та місцеві жителі, однак

У 2020 році видобування російського газу та нафти знизилось на 8,6% – до 512,68 мільйона тонн. За попередній рік там отримали майже 700 мільярдів кубометрів газу.

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Натомість у 2019 році Росія встановила рекорд. Тоді росіянам вдалось видобути з надр землі аж 568 мільйонів тонн нафти та газу.