У Росії підтвердили, що не будуть дотримуватися енергетичного перемир'я

У Кремлі заявили, що Україна буцімто порушує умови перемир'я та "завдає ударів по енергетиці" Росії. Відтак, у країні-агресорці стверджують, що не будуть дотримуватися мораторію щодо обстрілів енергооб'єктів України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що заявили у Росії

Речник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков накинувся зі звинуваченнями на Україну. За його словами, Україна нібито не дотримується умов угоди про перемир'я і буцімто завдає ударів по енергооб'єктах Росії. Ба більше, Пєсков стверджує, що у ЗСУ діє нібито "тотальна безконтрольність", а влада – "не має контролю".

Відтак, у Кремлі заявили, що "залишають за собою право не виконувати мораторій на обстріл енергетики".

Водночас у Генштабі ЗСУ спростовують заяви ворога. Там наголошують, що Україна не завдає ударів по енергооб'єктах на території Росії.

Нагадаємо, що за підсумками переговорів в Ер-Ріяді Росія та Україна погодилися на 30-денне "енергетичне перемир'я". Тоді країни погодилися на перемир'я у Чорному морі, а також не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Угоду погодили 25 березня – після переговорів України, Росії та США у Саудівській Аравії. Однак у Росії вирішили, що угода про припинення вогню і не завдання ударів по енергетиці нібито діє з 18 березня. Саме тоді відбулася телефонна розмова російського диктатора Владіміра Путіна та американського лідера Дональда Трампа.

Разом з тим відомо, що під час переговорів в Ер-Ріяді представники Росії відмовилися обговорювати заборону на удари по цивільній інфраструктурі. В ОП повідомили, що російські посадовці заявили, що, мовляв, не мають мандату на обговорення таких питань.