У Росії підтвердили, що не будуть дотримуватися енергетичного перемир'я
- Росія заявила, що не буде дотримуватися мораторію на обстріл енергооб'єктів, звинувачуючи Україну в порушенні умов перемир'я.
- Після переговорів в Ер-Ріяді Росія та Україна погодили 30-денне "енергетичне перемир'я", яке, за версією Росії, діє з 18 березня.
У Кремлі заявили, що Україна буцімто порушує умови перемир'я та "завдає ударів по енергетиці" Росії. Відтак, у країні-агресорці стверджують, що не будуть дотримуватися мораторію щодо обстрілів енергооб'єктів України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що заявили у Росії
Речник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков накинувся зі звинуваченнями на Україну. За його словами, Україна нібито не дотримується умов угоди про перемир'я і буцімто завдає ударів по енергооб'єктах Росії. Ба більше, Пєсков стверджує, що у ЗСУ діє нібито "тотальна безконтрольність", а влада – "не має контролю".
Відтак, у Кремлі заявили, що "залишають за собою право не виконувати мораторій на обстріл енергетики".
Водночас у Генштабі ЗСУ спростовують заяви ворога. Там наголошують, що Україна не завдає ударів по енергооб'єктах на території Росії.
Нагадаємо, що за підсумками переговорів в Ер-Ріяді Росія та Україна погодилися на 30-денне "енергетичне перемир'я". Тоді країни погодилися на перемир'я у Чорному морі, а також не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Угоду погодили 25 березня – після переговорів України, Росії та США у Саудівській Аравії. Однак у Росії вирішили, що угода про припинення вогню і не завдання ударів по енергетиці нібито діє з 18 березня. Саме тоді відбулася телефонна розмова російського диктатора Владіміра Путіна та американського лідера Дональда Трампа.
Разом з тим відомо, що під час переговорів в Ер-Ріяді представники Росії відмовилися обговорювати заборону на удари по цивільній інфраструктурі. В ОП повідомили, що російські посадовці заявили, що, мовляв, не мають мандату на обговорення таких питань.