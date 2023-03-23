Рейди по барах і придушення інакомислення: як у Росії борються з незалежними бізнесменами

Російська влада продовжує свою кампанію проти барів у міських районах. Їх один за одним закривають у рамках розслідування заяв про залучення неповнолітніх до "антигромадських дій".

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, таким чином у Кремлі можуть намагатися розправитися з внутрішнім інакомисленням серед російських соціальних кіл. До чого тут Євгеній Пригожин – розповідаємо далі.

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Два десятки барів було закрито в рамках кампанії російської влади

Співробітники ФСБ влаштували рейди по барах у міських районах. Їх провели у рамках кампанії проти залучення неповнолітніх до "антигромадських дій".

За даними Петербурзького видання "Фонтанка", два десятки барів вже закрили у рамках цього розслідування. Владні інституції виправдовують свої дії тим, що бари сприяли вживанню наркотиків, алкоголю та бродяжництву серед підлітків.

Однак це не виглядає переконливо, адже росіяни здебільшого нормально ставляться до систематичного вживання алкоголю. Ймовірно, рейди проти барів спрямовані проти багатих російських бізнесменів, які можуть мати інакші політичні переконання або негативно ставитися до влади.

Ці рейди можуть бути спрямовані проти багатих російських бізнесменів, таких як фінансист "Вагнера" Євгеній Пригожин, який не зміг заперечити поточне право власності на петербурзький бар у своїй відповіді російському журналісту, який стверджував, що Пригожин володів баром у червні 2022 року. Ці заходи також можуть заохочувати самоцензуру в цих колах та серед відвідувачів адвокатури, публічно демонструючи наслідки виступів поза чергою,

– констатували в ISW.

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