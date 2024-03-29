Хаос починає приходити у Росію: Черник назвав головний висновок з теракту під Москвою
Кремлю зараз дуже зручно шукати в усьому "причетність України". Але після теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою можна зробити певні висновки.
Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу припустив, що Кремль може використати цей теракт для посилення мобілізації.
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Хто стоїть за терактом під Москвою
Черник сумнівається, що після теракту в Підмосков'ї світ почне серйозно співпрацювати з Росією у питанні боротьби з тероризмом. Проте серед країн Глобального Півдня є чимало тих, хто готовий робити жалісливі зітхання у бік Москви.
До того ж не варто забувати, що Глобальний Південь – це переважно тиранії такі, як Північна Корея, Китай, Сирія, Іран, а також багато диктатур на африканському континенті.
На його думку, росіяни самі організували теракт під Москвою. Але мовиться не про найвище керівництво, а, ймовірно, свою гру веде середня ланка. Це поширено у структурах, які борються за трансфер влади.
Вони будуть радикалізувати цей теракт виключно проти нас,
– вважає військовий експерт.
За його словами, росіянам зараз дуже зручно це робити – бачити в усьому "український слід".
Про що свідчить теракт у Підмосков'ї
Військовий експерт зазначив, що найнебезпечніша тенденція, яка складається за результатами цього терористичного акту – те, що у Путіна розв'язуються руки у питанні оголошення великої мобілізації.
Дуже важко сказати, чим це все може закінчитися. Водночас він певен, що ІДІЛ грає у цьому свою роль.
Найголовніший висновок – хаос починає приходити на територію Росії,
– заявив Черник.
Аби зробити чіткі висновки щодо цього теракту, додав він, має пройти ще якийсь час. Проте є висока ймовірність, що він не останній.
Які ще теми аналізував Черник
- Удень 27 березня вперше з 2022 року росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Черник зазначив, що йдеться про модернізацію доволі численної авіабомби ФАБ-250. Це означає також те, що в окупантів дефіцит крилатих ракет.
- Володимир Зеленський відвідав Сумську область, де ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд навколо міста. Черник зауважив, що завдання Верховного Головнокомандувача консолідувати націю, а також це сигнал і тиск на Владіміра Путіна та його еліти.
- Черник також прокоментував статтю The Economist про те, що Росія може готувати новий великий наступ улітку. Він наголосив, що нам не варто розслаблятися. Водночас весь ланцюжок інформаційних вкидів через великі майданчики свідчить про те, що Путін дає чіткі сигнали, що йому критично потрібні переговори.