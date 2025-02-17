Чоловік зник: дружина окупанта розкрила страшну правду про російську армію

Кремлівські пропагандисти маніпулюють своїм населенням, розповідаючи із телевізорів про успіхи так званої "військової операції", закликаючи росіян долучатись. Багато матерів та дружин відправили своїх рідних на війну, щоб ті повернулись із заробленими великими грішми, проте все пішло зовсім не так.

Росіяни зрозуміли, що в телевізорі їм брешуть. Однак усвідомлення прийшло лише тоді, коли стало очевидно, що не буде ні військових виплат, ні живих окупантів, передає 24 Канал.

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Пропаганда перестає діяти на росіян

Багато росіянок, відправляючи своїх рідних на війну, мріяли збагатитись кривавими рублями, проте вони не знали, що це принесе більше проблем, ніж вигоди. Тепер вони самі й без грошей.

Дружина росіянина, який пішов на так зване "СВО", опублікувала відео, у якому бідкалась на ситуацію, в якій опинилась.

Вона розповіла, що військове командування відправило її чоловіка разом з іншими окупантами на виконання бойового завдання всього лиш із трьома магазинами для зброї.

Зі штурму хлопці не повернулись. Вже минуло 11 місяців, а про мого чоловіка нічого невідомо. Я намагаюсь його шукати, але безрезультатно,

– жаліється росіянка.

Дружина окупанта підкреслила, що військове керівництво її чоловіка обіцяло евакуювати його, але це були всього лиш пусті слова. Тепер же їй погрожують та грубо затикають рота.

Це й не дивно, адже російська влада не цінує людські життя. Окупаційна армія показує своє справжнє обличчя, і це доводить, що ситуація у війську Росії не настільки хороша, як пропагандисти стараються показати.

Зазначимо, що кожного дня на війні в Україні росіяни втрачають дуже багато особового складу та техніки. За даними Генштабу, за минулу добу, 16 лютого 2025 року, Сили оборони ліквідували 1530 окупантів.