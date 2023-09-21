Готель, СТО і гуртожиток: в Росії похвалилися "високоточними" ударами по "військових об'єктах"

Російські пропагандисти уже встигли похвалитись "точними" ударами по "військових об'єктах" в Україні, які здійснили цієї ночі. Звісно, мовчать про зруйновані цивільні будинки, СТО, готель, ринок і поранених, які насправді були їх "цілями".

Росіяни радіють, що дрони та ракети нібито вразили "військові та інфраструктурні об'єкти" у "Києві та дев'яти областях". Вимагають більше ударів і схоже, що навіть не хочуть розуміти і сприймати правду про те, що вони країна-терорист.

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Росіяни називають СТО та цивільні будинки "військовими об'єктами"

Зокрема, пропагандисти видали карту ударів та заявили, що атаки ракет і дронів-камікадзе "Герань-2" у Києві та області вразили "імовірно склад ЗСУ". Насправді ППО збила всі цілі в столиці, а через падіння ворожих снарядів поранення отримали семеро людей, зокрема 9-річна дівчинка.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали ще двоє людей. Уламки, які впали, пошкодили приватні будинки і підприємства.

Також в Росії дуже радіють, що українська влада підтвердила приліт по промоб'єктах у Дрогобичі на Львівщині, де, на переконання пропагандистів, "розташовані машинобудівні та нафтопереробні заводи".

Той факт, що росіяни і самі зазнають атак дронами ніяк не вплинув на відчуття відповідальності.

Як реагують на удари росіяни / Скриншоти з телеграм-каналів

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