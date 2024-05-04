Через те, що "азовець": у Росії полоненого українця запроторили до в'язниці на 18 років

У Росії продовжують влаштовувати незаконні судилища над українськими військовополоненими. Цього разу на лаві "підсудних" опинився молодий воїн Владислав Плахотник.

Південний окружний військовий суд у Ростовській області засудив українця до 18 років. Його визнали винним у тому, що він нібито є учасником терористичної організації, а також проходив навчання для того, аби брати участь в її діяльності.

Дивіться також Треба залишити Путіну простір для уяви: у Польщі висловилися про відправку військ в Україну

Ще один цинічний вирок

Під участю у терористичній організації окупанти мали на увазі службу Плахотника в "Азові"

За версією російського слідства, у липні 2023 року 18-річний хлопець підписав контракт про службу у батальйоні "Азов", після чого його направили до навчального центру ЗСУ. Після навчання українець до грудня 2023 року брав участь у бойових діях на Луганщині.

У серпні 2022 року Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією.

Зазначається, що Плахотник проведе перші три роки у в'язниці, решту – у колонії суворого режиму.

За повідомленням росЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські суди на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовим. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін, який призначали українському військовому – вісім років колонії.

33 військових отримали майже по 30 років колонії у Росії

У лютому у Росії засудили 33 полонених українських військовослужбовців. Вони отримали терміни від 27 років до 29 років.

Полонених захисників звинувачують у тому, що вони нібито використовували заборонену зброю проти цивільного населення України. За словами російського слідства, вони прагнули "зруйнувати соціальну інфраструктуру, застрашити мирних громадян і вбити їх", .

Йдеться про військових 36-ї бригади морської піхоти та 17-ї танкової бригади ЗСУ. А населені пункти, які вони нібито обстріляли, розташовані в Донецькій області, -- це Сартана, Талаківка, Старий Крим і ще деякі.

Вказаний окупантами обстріл начебто відбувався з 24 лютого по 10 березня 2022.