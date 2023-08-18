Може розпочатися "генералопад": про що свідчить смерть командувача окупаційних військ Жидка

У Росії раптово помер колишній заступник Сєргєя Шойгу Гєннадій Жидко. Відомо, що він навесні – влітку 2022 року командував окупантами, які вторглися в Україну. Пропагандисти заявили про "тривалу хворобу", утім справжні причини його візиту до Кобзона можуть бути геть інші.

Про них 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він припустив чи почнеться в Росії "генералопад".

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Що трапилося з генералом

Однією з причин раптової смерті генерала Марк Фейгін припускає його ймовірне зловживання алкоголем. Але є ще одна версія.

"Явно генерал спитий – це один бік медалі. Але ми можемо припускати, що йде певна "чистка". Оскільки виглядає це все дуже й дуже дивно", – наголосив він.

Після походу Євгєнія Пригожина на Москву, в Росії стали зникати генерали. Деяких довгий час не видно було у медійному просторі. Наразі достеменно невідомо де перебуває генерал-"Армагедон" Суровікін. На фоні всіх цих історій смерть Жидка виглядає досить підозріло.

Його могли отруїти – в Росії травлять на раз і ніхто кінців не знайде. Немилість, в'язниця, отруєння – там речі допустимі, коли йде війна. Значить про щось говорили, щось "нарили" – інакше які ще причини можуть бути, що генералів "щемлять",

– припустив правозахисник.

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Хто міг ліквідувати Жидка

В Росії можуть бути внутрішні процеси, спрямовані не лише проти диктатора Владіміра Путіна. Але й самі генерали можуть вести міжусобні війни – позбуватися від конкурентів.

"Може йти внутрішня боротьба. Не заперечення Путіна, а Герасимова. Тому тут багато причин, через які може початися "генералопад". Треба почекати. Якщо нові генерали помиратимуть так швидкоплинно, з'являться якісь деталі", – додав Фейгін.

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