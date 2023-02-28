У Росії пораненим окупантам подарували газети

У російському Балтійську пораненим окупантам принесли до лікарні газети. Ба більше, місцеві чиновники зробили з цього картинку для ЗМІ.

Розповідь про "подарунки з газетами" оприлюднили у російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Мовиться, що чиновники вручили загарбникам фрукти та спеціальний святковий випуск газети "Вісник Балтійська". Окупанти не забули пофотографувати все це дійство.



Газети для поранених окупантів / Фото з російських ЗМІ

Вочевидь, пельмені для окупантів вже занадто дорого, тому перейшли на газети. Нагадаємо, 17 лютого у російській Туві місцеві чиновники вирішили зробити цікавий подарунок родині загиблого окупанта – принесли пачку пельменів. Вручили це Валентині Ондар – матері трьох синів, молодший з яких "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську.

Втрати окупантів

Сили оборони знищують російських окупантів колосальними темпами. Станом на 28 лютого ЗСУ ліквідували 149 240 загарбників. Лише за минулу добу російська армія втратила 550 військових.

Слід розуміти, що мовиться лише про загиблих окупантів. Якщо рахувати вбитих та поранених, то цифри втрат будуть значно більшими.