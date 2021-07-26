У Росії поранили жінку з ракетниці під час святкування дня ВМФ: відео
Джерело:VL.ru
Росіянин вистрілив з ракетниці на пляжі під час святкування дня ВМФ. В результаті цього він поранив жінку, яка перебувала неподалік.
Інцидент трапився 25 липня в Приморському краї Росії. Заряд ракетниці полетів не в бік моря, а в людей, що перебували на пляжі – через що одна з жінок отримала травму стегна.
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Деталі інциденту з ракетницею в Росії
Постраждалою стала 28-річна мешканка Владивостока. Її доставили в лікарню. Водночас встановили, що з ракетниці стріляв 59-річний житель Ольгинського району.
Росіянин вистрілив з ракетниці на пляжі: відео з телеграм-каналу lentadna
Про відповідний інцидент поліція дізналася лише після повідомлення медичного закладу щодо травми жінки. За фактом події нібито проведуть перевірку.Зверніть увагу! Під час підготовки до святкування дня військово-морського флоту Росії не обійшлося без казусів. На репетиції параду зіткнулися бойові кораблі.