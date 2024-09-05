У Росії проти колишнього заступника голови МНС порушили кримінальну справу

У Росії проти колишнього заступника голови МНС Павла Баришева порушили кримінальну справу. Йдеться про шахрайство в особливо великому розмірі.

Про це повідомили російські опозиційні журналісти з посиланням на Слідчий комітет Росії. Тепер Павлу Баришеву загрожує до 10 років позбавлення волі.

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В чому підозрюють Баришева

За версією слідства, Баришев "викрав трикімнатну квартиру" в Московському регіоні вартістю не менше 20 мільйонів рублів. Для цього він нібито підробив документи про те, що має право на отримання житла.

У Слідчому комітеті наголосили, що суд вже наклав арешт на квартиру. Розслідування кримінальної справи веде Головне військове слідче управління СК.

Баришев обіймав посаду заступника голови МНС з лютого 2017 по травень 2021 року.

Зазначається, що кримінальну справу проти нього порушили на тлі кількох кримінальних справ проти членів команди колишнього очільника МНС та міністра оборони Шойгу.

Зокрема нещодавно у Росії затримали ще одного колишнього заступника ексміністра оборони Сєргєя Шойгу – Павла Попова. Його також обвинувачують у корупції та шахрайстві.