Три доноси на добу: як Росія перетворюється на тоталітарну державу

На Ігоря Стрєлкова-Гіркіна написали донос і тепер його перевірятимуть на предмет "дискредитації армії Росії". Про це повідомляють російські пабліки та й сам фігурант справи начебто підтвердив це. Дана історія свідчить про те, що в країні-агресорці пішла практика внутрішнього терору.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив на тому, що Росія перетворюється з авторитарної на тоталітарну державу.

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Практика "здай сусіда"

В Росії пішла політика внутрішнього терору, заявив Денис Попович. Він розповів, що там виявили людину, яка професійно займалася доносами. За час так званої "СВО", яка триває вже 14 місяців, та написала 922 доноси. В середньому – 3 на добу.

Раніше ми казали, що Росія –авторитарна держава, а це вже ознака тоталітаризму. Система хоче стримати соціальні сплески і робить таким чином, щоб люди доносили одне на одного. Хтось в метро може побачити якусь публікацію в телефоні і написати донос на цю людину. В Росії така практика збільшилася в десятки разів за останні декілька місяців,

– повідомив експерт.

І цей "конвеєр" буде дедалі потужніше запускатися, вважає Попович, допоки в Росії не буде системного спротиву.

"Це працюватиме, щоб втримати Путіна при владі. Оскільки поразка у війні означатиме для нього або політичний, або фізичний кінець", – відзначив спікер.

Денис Попович про систему доносів в Росії: дивитись відео

Кейс Гіркіна

Сама історія з Гіркіним, вважає військовий експерт, – спроба загнати його в якісь рамки, аби той менше говорив і критикував так звану "СВО", російське міноборони та військове керівництво.

"Це ознака того, що цей проєкт може буде закритий. Подивимося як розвиватиметься ситуація. За одним доносом може бути наступний. Він каже достатньо, про що можна написати. Кожен виступ на кримінальну справу тягне", – сказав Денис Попович.

Доноси в Росії: цікаве