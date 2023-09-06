Не працює в міській забудові: навіщо росіяни поставили локатори на постаменти
В Росії продовжують посилювати систему протиповітряної оборони через постійні атаки безпілотниками. Іноді росіяни розміщують системи ППО досить креативно.
Так, комплекс "Панцир С-1" в Підмосков'ї вони розташували на постаментах Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що таке розміщення зенітно-ракетних комплексів є логічним з військової точки зору.
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ЗРК стає як новорічна ялинка
Він пояснив, що чим вище стоїть локатор, тим далі він "бачить" і тим раніше може зафіксувати зокрема безпілотник, який рухається на невеликій висоті. Відповідно система ППО зможе раніше відреагувати та знищити ціль.
З військової точки зору це правильна, грамотна дія. Водночас сам зенітно-ракетний комплекс стає як новорічна ялинка, яку гарно видно з великої відстані. Тому якщо немає небезпеки ударів ракетами по ЗРК, то його підіймають для того, щоб ефективніше знищувати дрони,
– зауважив військовий експерт.
А за умов, якщо існує небезпека ударами ракет, особливо типу HARM, то ЗРК навпаки намагаються сховати. Тому на постаменти системи ППО ставлять у місцях, розташованих за сотні кілометрів від кордону з Україною, куди ракети HARM без пуску з літаків не дістануть.
Військовий експерт пояснив, навіщо росіяни встановлюють комплекси ППО на постаменти: дивіться відео
Проте такий спосіб розміщення ППО абсолютно неприйнятний у міській забудові. Якщо встановити зенітно-ракетний комплекс, припустимо, на кришу будівлі в центрі Москви, то на заваді його роботи стануть перешкоди від будівель. Вони створюватимуть так звану "пелену" на локаторі.
ППО "Панцир С-1" розташовують на постаментах в Підмосков'ї / Радіо Свобода
"Саме тому зенітно-ракетні комплекси типу "Панцир С-1" встановлюють на відкритій місцевості для прикриття одно- чи двоповерхових будівель. Тому ці постаменти для систем ППО розташовують за міськими забудовами", – наголосив Роман Світан.
"Панцир С-1"Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Він призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, зокрема системи ППО великої дальності від усіх сучасних засобів повітряного нападу. Крім того, "Панцир" може захищати об'єкт від наземних і надводних загроз.
В Росії встановлюють додаткові системи ППО
- Так, росіяни посилили захист неба поблизу від резиденції Владіміра Путіна. А саме у селищі міського типу Заріччя Одинцівського міського округу Московської області встановили систему ППО "Панцир С-1". Ця місцевість розташована приблизно за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора в Ново-Огарьово.
- Раніше вже розміщували установки ППО в цьому місці. У січні "Панцир" разом з радаром встановили в чистому полі. Однак зараз майданчик зробили стаціонарним, відгородили парканом та побудували для комплексу ППО постамент.
- Крім того, росіяни встановили "Панцирі" на постаменти й на інших майданчиках у Підмосков'ї – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф'єво.