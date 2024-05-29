Зеленський натякнув, що Росія отримує зброю не тільки від Ірану та КНДР
Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що українській розвідці відомо, що не лише Іран та Північна Корея надають Росії озброєння, яке країна-агресорка використовує для війни проти України. За його словами, сьогодні росіянам відкрито постачаються ракети та дрони від Ірану, а також артснаряди та ракети від КНДР.
Про це український лідер заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо в Брюсселі у вівторок, 28 травня, пише 24 Канал. Він пояснив, що є речі, про які публічно не говорять, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої країни для росіян.
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"Є деякі речі, про які ми публічно не говоримо, але ми бачимо це постачання. Бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої держави російському злу", – зазначив Володимир Зеленський.
Співпраця Росії з Іраном: останні новини
- Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке написав, що Іран поставив Росії нові авіабомби для ударів по Україні. Іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який розбився у Курській області, ніс на борту нові іранські керовані авіабомби Qaem-5. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише у 2019 році.
- Зазначається, що, очевидно, дрон повинен був атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав. Раніше російські загарбники не застосовували подібні керовані авіабомби. А отже, це означає, що їхнє використання свідчить про "новий рівень" військової співпраці між Тегераном та Москвою.
- Росія нарощує виробництво розроблених Іраном розвідувальних і ударних дронів, використовуючи китайські компоненти, африканську робочу силу та логістичні мережі. Відомо, що російський завод безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані планує випускати 6 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" на рік.