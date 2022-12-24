У Воронежі неочікувано залунала повітряна тривога: це неабияк перелякало місцевих

24 грудня у російському Воронежі залунала сирена повітряної тривоги. Місцеві мешканці перелякалися.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 канал. Також з’явилися відповідні відео з сиреною.

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У Воронежі залунала сирена

24 грудня мешканці Воронежа повідомили про сирени у кількох районах міста. Вони неабияк перелякалися. Втім, місцева влада заявила, що буцімто жодних загроз у місті немає.

24 грудня близько 10:30 по всьому регіону спрацювали сирени цивільної оборони. Вони звучали протягом 3 хвилин та були зупинені. Це пов'язано виключно з тренуванням сил та засобів захисту населення. Жодної реальної загрози населенню немає і не спостерігається. Влада принесла вибачення всім, для кого подібне тренування викликало занепокоєння,

– заявили в уряді Воронезької області.

У Воронежі лунала сирена: дивіться відео

У Бєлгороді тестують повітряну тривогу

23 грудня у Бєлгороді знову завили сирени. Це місто є обласним центром, що межує з кордоном України.

Раніше стало відомо, що у Бєлгородській області Росії заявили про створення тероборони. Туди набирають усіх охочих, кого не вдалось мобілізувати, зокрема хворих та літніх чоловіків.

Тим часом у Курській області почали формувати так звану "народну дружину". Губернатор заявив, що начебто проведуть дуже серйозний відбір до лав "Патріота".