Їхали відпочивати в табір: в Росії у поїзді отруїлись щонайменше 50 дітей
Джерело:Интерфакс
В Росії відбулось масове отруєння дітей в поїзді, який їхав з Мурманська в Адлер. Приблизно 250 осіб двома групами відправились відпочивати на Кубань.
Діти їхали в табори "Ювілейний", "Морська хвиля" та "Морська зірка". Їхній стан – легкого та середнього ступеня важкості.
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Що відомо про отруєння дітей
Відомо, що з міста Петрозаводська спочатку госпіталізували 20 дітей з ознаками кишкової інфекції:
- 8 дітей доправили до Білоріченської центральної районної лікарні;
- 12 – до Апшеронської.
Майже 200 дітей з поїзда планують помістити до обсерваторів. Вони перебуватимуть там до отримання результатів, які взяв Росспоживнагляд.
На випадок спалаху кишкової інфекції в місцевих медичних закладах одразу ж підготували 50 ліжок, з можливістю розгорнути ще 40 ліжкомісць.Відзначимо! Після отруєння групи дітей у поїзді порушили кримінальну справу.
Станом на 8 серпня, кількість госпіталізованих з поїзда дітей зросла до 87 осіб. Про це заявили в оперативному штабі Кубані.
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