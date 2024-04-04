В Росії одночасно палають три заводи Путіна: фронтовий огляд від Світана

Практично жодної ночі в Росії не проходить без загорянь на воєнних об'єктах. Минулої доби уражень зазнали великі промислові підприємства і навіть фермерське господарство.

Хто міг докласти руку до цих подій і яка їхня мета, у щоденному фронтовому огляді для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Ворог не відмовився від своїх терористичних планів. Цієї ночі відбувся черговий масований обстріл "Шахедами" міста Харкова. До того ж запускають кілька в одне місце, аби обстріляти служби, що приїжджають надавати допомогу та розбирати руйнування. Таку тактику росіяни використовували і в Одесі, і в Кривому Розі, і в інших українських містах.

Вибухи в Росії

За минулу добу горіло аж 3 заводи на території Росії. Неподалік Ростова-на-Дону палав склад заводу, що виробляє полімери.

Річ в тому, що всі заводи, які підтримують російську економіку, яка вже переведена на воєнні рейки, про це заявляв Путін неодноразово, потрапляють під визначення воєнного об'єкта,

– зауважив полковник в запасі.

Він вважає, що за цими діями, імовірно, стоять або російські партизани, або українські спецслужби. До того ж Ростов недалеко від Кавказу, де живуть поневолені Росією народи, і вони теж можуть виявити бажання протистояти диктатору.

Тієї ж ночі в Ростові-на-Дону яскраво горів зерновий термінал. Саме там могли зберігати зерно, яке окупанти нахабно вивозять з України. Його купує низка світових держав, серед яких Туреччина, Ізраїль та інші.

Це може бути видова боротьба між групами, що експортують зерно, або групами, що його крадуть,

– припустив Світан.

І третім об'єктом, де відбулося загоряння, стала свиноферма в Бєлгороді. Це одне з найпотужніших фермерських підприємств у Росії.

"Якщо це виробництво їжі – його також можна вважати легальною воєнною ціллю, адже постачання відбувається і в армію", – додав військовий аналітик.

Скільки засобів ППО потрібно Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для захисту неба нашій державі необхідно ще щонайменше 5 — 7 установок Patriot.

В союзників України є понад 100 комплексів, які просто припадають пилом на складах і не використовуються,

– підкреслив полковник в запасі.

Однак 5 – 7 комплексів – це мінімум, який необхідний для того, аби прикрити критично важливі місця проживання людей чи основні інфраструктурні об'єкти. Для того, щоб реально повністю закрити Україну, необхідно близько 50 Patriot, наголосив Світан. Але це можливо, адже в союзників є така кількість.

Однак аналітик припустив, що затягування з цим рішенням відбувається через власні політичні ігри Європи та Росії.

Втрати ворога

Бійці 79 окремої штурмової бригади відзвітували про активне знищення ворожої техніки. Так за березень військові змогли знищити 32 танки і ще 17 підбили, 43 одиниці броньованої техніки, 10 систем РЕБ та 18 безпілотників.

Це серйозний підхід, але це й показує, що росіяни вивели техніку на поля. Грунт підсох і вони зараз комплексно почали використовувати техніку, а це збільшило кількість знищеної,

– пояснив військовий експерт.

Зараз в української армії є два потужних засоби для вибивання російського заліза – безпілотники, оператори дронів в Україні – це спеціалісти високого класу, а також влучно працює артилерія.

На Сході деякі спеціалісти працюють уже 10 років, знають кожну ділянку і їм не вистачало лише снарядів. Оскільки на фронті з'явилися БК, російська техніка горіла, горить і буде горіти ще й у великій кількості, резюмував Світан.