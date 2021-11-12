У Росії пригрозили Україні через закон про перехідний період

Російський міністр закордонних справ пригрозив Україні через законопроєкт про перехідний період. У Кремлі вже неодноразово критикували цей документ.

Сергій Лавров заявив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту відбувається дуже швидко. І це його обурює.

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Якщо проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду схвалять, то Київ так проголосить вихід з мінського комплексу заходів,

– наголосив російський міністр.

За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не схвалили. "Але ніяких дій з того часу не схвалювали", – побідкався Лавров.

Зауважимо, раніше законопроєкт критикував президент Росії Володимир Путін.

Що відомо про законопроєкт

Росію мають закріпити на рівні закону державою-агресором та державою-окупантом.

Закон визначає базові засади деокупації та реінтеграції, а також уніфіковує підходи щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, Криму та Севастополя.

Документ запроваджує відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання на посади українців, які співпрацювали з окупантами.

Запроваджує інститут консолідації правочинів, що були вчинені на тимчасово окупованих територіях.

Встановлює обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив документ у серпні 2021 року, а працювали над ним ще з вересня 2020. Однак Венеційська комісія рекомендувала змінити текст законопроєкту і долучити до його напрацювання мешканців тимчасово окупованих територій.