Міняють, як шкарпетки: у Британії розповіли про нового командувача Західного військового округу

Російські військові зазнають поразок на фронту одну за одною. Тож у вищому військовому керівництві регулярно летять голови. Так і з'явився новий очільник Західного військового округу Росії.

Ним став генерал-лейтенант Євгєн Нікіфоров. Як зазначають у розвідці Британії, він відповідатиме за командування Західною групою військ на території нашої держави.

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До нього посаду втратило кілька командирів

У відомстві наголосили, що це вже четвертий командир після початку вторгнення. Він замінить генерал-полковника Сєргєя Кузовлєва, якого призначили якихось три місяці тому.

У перші тижні вторгнення Нікіфоров був начальником штабу Східного угруповання військ (СУВ). Він мав брати активну участь у плануванні провальної спроби СУВ та повітряно-десантних військ просунутися до столиці з північного заходу з Чорнобильського району.

Яке завдання стоятиму перед Нікіфоровим

За даними розвідки, у Західного угруповання військ зараз важливе завдання. Їм необхідно буде утримувати фланг Росії у Луганській області. Мовиться про лінію зіткнення поблизу Кремінної та Сватового. Нагадаємо, що у напрямку першого за останній тиждень наші захисники просунулися на 2,5 кілометра.

Що стосується плинності кадрів, то це гарні новини з Кремля. Це демонстрація того, що у міноборони Росії спостерігаються внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни.

Яка зараз ситуація у Кремінній

Відразу ж обмовимося, що мережею останніми днями гуляє багато інформації про звільнення міста. Ми б не поспішали з такими заявами. Слід очікувати офіційного підтвердження від Генштабу. За останніми даними, захисникам України вдається просунутися вперед. Але про деокупацію ще не мовиться.

Водночас слід розуміти, що відбувається самодеокупація. Військове керівництво з Кремінної вже втекло. Також її покидають російські заробітчани – лікарі та ремонтні бригади. Вони повертаються до країни-агресорки.

Цікаво, що самі окупанти чудово розуміють, що їм залишилося недовго. От колаборантів місцеві запитують, хто ж тоді завершить ремонти. Як зазначив глава ОВА Сергій Гайдай, відповідь проста: скоро ЗСУ звільнять Кремінну і все доремонтують. Саме так колаборанти і заявляють.

Наостанок додамо, що нашим військовим на руку грає ландшафт області. Окупанти, коли їх виб'ють з Кремінної, змушені будуть ґрунтовно відступати. А все тому, що сусідні міста вони знищили вщент. Там уже не вийде закріпитися. Такий же сценарій їх очікує у селах.