У 2025 році воювати доведеться інакше: Росія зіткнулась з серйозною проблемою

Російські війська продовжують наступальні дії на Донецькому напрямку. Однак воювати у такому темпі та такими ж силами більше не вдасться.

Росію зупинять не втрати особового складу, які зростають з кожним днем. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив 24 Каналу, що справді є катастрофою для ворога на сьогодні.

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Втрати в техніці критичніші, ніж в особовому складі

Втрати росіян у живій силі продовжують зростати. Однак навіть майже 700 тисяч втрат Росії у живій силі не зупиняють ворожі зусилля. Кремль знаходить людей, які підуть воювати, звідусіль.

Проте дещо іншою є ситуація з втратами техніки. Адже, на відміну від людського ресурсу, технічний – росіянам замінити значно важче.

Річ у тім, що у Росії є серйозні проблеми з технікою. Мало ЗМІ, навіть західних, про це говорять. Росія виснажується у питанні забезпечення армії технікою. Середньостатистичний дефіцит по підрозділах у танках – 60%. Дефіцит ББМ по підрозділах – 70 – 75%,

– наголосив Олександр Коваленко.

Ця проблема росіян зростає фактично з кожним днем, адже відновлювати техніку складно. Розконсервовані запаси з часів СРСР також є вичерпними, а виробляти нову техніку, хоч і можливо, та все ж проблематично.

"Багато хто сприймає наступ окупантів панічно, мовляв, втрачаємо територією. Ми її б і втрачали, бо стоїмо в обороні. Нічого іншого очікувати не треба й було. Але росіяни при цьому втрачають набагато більше ресурсу, в десятки разів", – зауважив військовий оглядач.

Ба більше, за деякими даними, завод "Омстрансмаш" може узагалі зупинити роботу, бо орієнтований виключно на модернізацію та ремонт танків Т-80. А саме їх на складах майже не залишилося. Така ж ситуація з багатьома іншими російськими машинами.

"Технічне виснаження прискорене в рази. 2025 рік – це рік, коли Росія воюватиме більше піхотною компонентою. Вже зараз це почалося, але у 2025 році треба готуватися до справжньої навали сарани", – додав Коваленко.