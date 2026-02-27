Застосовують усі методи, крім одного: військовий оглядач вказав, як росіяни поповнюють армію

Росія втрачає у війні проти України так багато особового складу, що важко підтримувати баланс загиблих та мобілізованих. Це негативно впливає на Кремль, однак там досі не використали один спосіб поповнення війська.

Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що противник, однозначно, шукає рішення як розв'язати проблеми пов'язані з нестачею особового складу. Для цього у Кремлі використовують різноманітні методи.

Дивіться також ЗСУ звільняють Дніпропетровщину, росіяни наближаються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як Росія поповнює армію?

Іван Тимочко наголосив, що основними способами, як збільшити чисельність армії для окупантів є призов резервістів, цілорічна мобілізація на строкову службу та активізація "вилову" іноземців, які отримують російське громадянство.

Крім цього, у Росії також є популярним "полювання на мігрантів", масштабні мобілізаційні хвилі на тимчасово окупованих територіях та залучення до війська солдатів Північної Кореї.

Попри такі підходи, баланс прибулих і знищений – від'ємний. Видно, російська військова машина трохи пропустила це повз увагу. Але це не означає, що так триватиме постійно,

– сказав військовий оглядач.

Також важливо розуміти, що мобілізація людського ресурсу – це лише один з елементів загальних мобілізаційних процесів, які потрібно втілювати. Мовиться про фінансування, озброєння, підготовку фахівців, розосередження сил, промисловість та зміна завдань для багатьох галузей.

За словами Івана Тимочка, загальна мобілізаційна система в Росії може готувати 300 – 400 тисяч військових за рік.

Тому на росіян чекає багато викликів, зокрема це і поява нових або масштабування тих, що вже є, видів озброєння в Україні. Якщо є більше засобів ураження, то і більше знищується людей,

– зауважив він.

З огляду на всі труднощі у Росії, Кремлю стає все складніше мотивувати своїх громадян йти на війну, адже суттєвих досягнень російська армія не має.

Тому, Тимочко підкреслив, що тепер постає питання, чи наважиться Путін на тотальний примус – мобілізацію людей до армії.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що загальна мобілізація в Росії теоретично можлива. Однак після масштабних виплат контрактникам росіяни не готові йти на війну за значно менші суми, а примусова мобілізація без високих виплат може спричинити серйозне невдоволення. Рейтерович зазначив, що влада сама створила цю проблему, зробивши ставку на фінансову мотивацію замість примусу.

Втрати Росії у війні: останні новини