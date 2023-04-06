У російській Держдумі пропонують використати для обміну затриманого американського журналіста The Wall Street Journal Евана Грешковича. Його пропонують передати Вашингтону в обмін на Дональда Трампа.

Про це на засіданні Держдуми заявив депутат від КПРС Сєргєй Обухов, якого цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Однак у Москві роздумують про інші варіанти обміну.

Зверніть увагу США можуть застосувати план "Б" проти Росії: арешт журналіста WSJ стане тригером

Серед варіантів й інший журналіст

ФСБ затримала 31-річного американського журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича у Єкатеринбурзі 29 березня. Йому закинули нібито "шпигунство" і зараз журналіст став бранцем Кремля.

Депутат-комуніст Сєргєй Обухов пропонує обміняти американського журналіста на колишнього президента США Дональда Трампа. Однак той факт, що попри оголошення обвинувачень та судове засідання експрезидент не перебуває під арештом, Обухова ніяк не хвилює. Мабуть, він вірить, що Дональд Трамп добровільно погодиться переїхати з Флориди до Сирзрані чи Мурманська.

Однак політ фантазії комуніста Обухова на цьому не зупинився. Якщо ж не на Трампа, то міняти Гершковича хочуть на австралійського журналіста Джуліана Ассанжа.