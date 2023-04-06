У Росії пропонують обміняти затриманого журналіста WSJ на Дональда Трампа
У російській Держдумі пропонують використати для обміну затриманого американського журналіста The Wall Street Journal Евана Грешковича. Його пропонують передати Вашингтону в обмін на Дональда Трампа.
Про це на засіданні Держдуми заявив депутат від КПРС Сєргєй Обухов, якого цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Однак у Москві роздумують про інші варіанти обміну.
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Серед варіантів й інший журналіст
ФСБ затримала 31-річного американського журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича у Єкатеринбурзі 29 березня. Йому закинули нібито "шпигунство" і зараз журналіст став бранцем Кремля.
Депутат-комуніст Сєргєй Обухов пропонує обміняти американського журналіста на колишнього президента США Дональда Трампа. Однак той факт, що попри оголошення обвинувачень та судове засідання експрезидент не перебуває під арештом, Обухова ніяк не хвилює. Мабуть, він вірить, що Дональд Трамп добровільно погодиться переїхати з Флориди до Сирзрані чи Мурманська.
Однак політ фантазії комуніста Обухова на цьому не зупинився. Якщо ж не на Трампа, то міняти Гершковича хочуть на австралійського журналіста Джуліана Ассанжа.
Хто такий Джуліан Ассанж
Це автралійський журналіст та засновник видання Wikileaks. У США звинувачують Ассажа у найбільшому за всю історію витоку секретних даних. За 18 пунктами звинувачень йому загрожує 175 років ув'язнення (за американським закнодавстом, тюремні терміни за кожною статтею сумуються).
Ассаеж у своєму виданні публікував секретні матеріали Пентагону про війни в Афганістані та Іраку, які спровокували серйозний міжнародний скандал. У 2010 році Інтерпол видав ордер на його арешт.
За даними американської сторони, він у змові з аналітиком військової розвідки США зламав комп'ютерні системи Пентагону, після чого у відкритому доступі було опубліковано тисячі секретних документів.
Сам Ассанж стверджує, що він діяв виключно як журналіст, а секретні документи викрили порушення з боку американських військових під час воєн в інших країнах.
Ассанжа затримали в 2019 році після того, як посольсьво Еквадору у Лондоні відмовило йому в політичному притулку, а посол викликав поліцію.