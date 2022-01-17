У Росії пропонують завдати ядерного удару по США

У Держдумі Росії запропонували вдарити ядерною зброєю по США. Там погрозливо заявили, що тільки так можна показати американцям рішучість Росії.

Таким способом можна також змусити США йти на поступки під час переговорів. Таку цинічну заяву зробив депутат Держдуми Євген Федоров. Він представляє пропутінську партію "Єдина Росія".

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Стратегічними ракетами по Неваді

За його словами, подібне "попередження" може бути гарною акцією, яка демонструє "серйозність намірів". Він нібито впевнений, що у Росії є всі повноваження на подібні дії.

Водночас він не уточнив, що буде, якщо США не оцінить попереджень і почне відповідати.

Третій варіант – це попереджувальний удар ядерною зброєю, а можна й без неї. Просто стратегічними ракетами по полігону в Неваді. На цьому полігоні одні лише військові США, а мирних жителів немає. Особливо, якщо попередити за днів 2 – 3, то цілком хороша акція демонстрації серйозності намірів,

– сказав Федоров.

Відносини США та Росії

У Женеві 10 січня завершилися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки", які тривали у закритому форматі понад 7 годин. Конкретних домовленостей сторони не досягли. Москва заявляла, що нібито не збирається нападати на Україну, а також зухвало вимагала, щоб наша держава ніколи не вступала до Альянсу.

Як повідомляли ЗМІ, під час перемовин зі США представники Росії погрожували, що можуть розмістити ядерні ракети поблизу американської території. Журналістам ця ситуація нагадала Карибську кризу у 1960-х роках.

У Володимира Путіна також заявляли, що наразі не бачать сенсу в проведенні тристороннього саміту з Володимиром Зеленським і Джо Байденом. У Москві не розуміють, що на таких переговорах можуть обговорювати.

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