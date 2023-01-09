Чистка "неугодних": з бази прихильників "Єдиної Росії" зникло кілька мільйонів противників війни
Партія "Єдина Росія" перед стартом нового електорального циклу сильно почистила мобілізаційну базу своїх прихильників. З рядів партії виключили тих, хто не підтримує війну проти України.
Джерела в партії розповіли російським медіа, що з 25 мільйонів людей у базі в якийсь момент залишилося лише 9 мільйонів, пише 24 Канал. Після цього туди додали ще 4 мільйони.
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Чому в "Єдиній Росії" раптом провели чистку
Тобто зараз до прихильників "Єдиної Росії" партія відносить 13 мільйонів осіб. За словами джерела, для чистки бази використовувався штучний інтелект та спеціальні алгоритми, які проводили перевірку соцмереж прихильників.
Якщо хтось висловлювався проти війни із прихильників партії та його знаходив алгоритм, а потім ще одна перевірка підтверджувала його погляди, то таку людину виключали з бази "Єдиної Росії".
Політтехнологи вважають, що перевірка за критерієм ставлення до війни скоріше"політичний хід, покликаний підвищити лояльну публічну активність прихильників партії", аніж пошук електорату – прихильники вторгнення в Україну можуть підтримувати й інші парламентські партії, не лише "Єдину Росію".
У 2024 році в Росії відбудуться чергові вибори президента. У планах "Єдиної Росії" досягнути кількості прихильників у 30 мільйонів людей. Для цього депутатам усіх рівнів навіть встановили спеціальний KPI із залучення прихильників.
ЄС ввів санкції проти "Єдиної Росії"
- У грудні Євросоюз запровадив щодо Росії 9 пакет санкцій через війну проти України. Європейський Союз опублікував повний перелік нових санкцій проти Росії.
- Під санкції потрапили усі партії Держдуми Росії, зокрема "Єдина Росія", КРПФ, ЛДПР та інші. Під нові санкції потрапили збройні сили Росії, нацгвардія та її очільник Валерій Золотов, повітряно-космічні й повітряно-десантні війська, сухопутні війська, військово-морський флот, сили спецоперацій та розвідка.
- Раніше у Великій Британії пропонували піти значно далі, аніж санкції. Британський парламентар Ліам Бірн вважає, що кремлівську партію "Єдина Росія" необхідно оголосити терористичною організацією.