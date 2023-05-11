Хочете жити – тікайте: у Росії несподівано прозвучало звернення Зеленського до росіян
Джерело:телеграм-канал NEXTA Live
Одразу у декількох містах Росії прозвучало звернення Президента України Володимира Зеленського до росіян. Це стало можливим завдяки роботі невідомих хакерів.
Відповідні відео з камер спостереження опублікував білоруський опозиційний телеграм-канал. Перед зверненням українського лідера росіяни почули сигнал повітряної тривоги.
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Що сказав Зеленський росіянам
До окупантів український лідер звертався російською мовою.
Тим, хто розуміє тільки російською мовою. Хочете жити – тікайте! Хочете жити – здавайтеся в полон! Хочете жити – боріться на своїх вулицях і за свою свободу,
– закликав президент України громадян Росії.
Він нагадав простим росіянам, що у них уже забрали все, що можна, і вони мають боротися за те, що ще залишилося, і не лізти на українську землю, в нашу душу та в нашу культуру. Також слухачам у Росії запропонували прослухати "Ой, у лузі червона калина".
Реакція росіян на звернення Зеленського: дивіться відео
Звернення українського президента почули в:
- Абакані,
- Самарі,
- Іркутську,
- Москві,
- Махачкалі Пермі,
- Раменському та інших містах.
Варто нагадати, що 9 травня, на день перемоги в Росії, хакери зламали російську телетрансляцію параду у Москві. Завдяки зусиллям небайдужих, російські військові крокували Червоною площею під слова "Слава Україні!". "Покращену" версію телетрансляції дивилися глядачі у Санкт-Петербурзі.
Напередодні у Росії відбулася конференція, під час якої обговорили співпрацю країни-агресорки та Ірану. Однак, раптово до засідання приєдналися українські хакери. Вони нагадали про неминучість покарання окупантів.