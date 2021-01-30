Затримували під час мітингів за Навального: дані силовиків публікують у телеграмі, – ЗМІ

30 січня 2021 , 15:38
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У Росії після масових затримань під час мітингів на підтримку Олексія Навального створили спеціальний телеграм-канал. Там начебто публікують особисті дані силовиків, які затримували протестувальників.

Джерело: Коммерсантъ

Пошук інформації нібито здійснюють за допомогою спеціальних програм, які розпізнають на світлинах обличчях.

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Російські медіа повідомляють, що до телеграм-каналу доєдналися вже понад 8 тисяч людей.

Які дані публікують

  • Фото силовиків;
  • номери їхніх телефонів;
  • посилання на сторінки у соцмережах;
  • дані про родичів та друзів.

Додати дані через спеціальний механізм у базу даних про силовиків нібито може кожен охочий.

У Держдумі Росії вже заявили, що можуть притягнути до відповідальності модераторів телеграм-каналу.

Протести у Росії: головне

  • 17 січня у Москві в аеропорту "Шереметьєво" затримали російського опозиціонера Олексія Навального. Він повернувся додому після лікування у Німеччині.
  • Згодом Навального відправили у СІЗО "Матросская тишина". Вже звідти політик написав пост, у якому заявив, що не шкодує про власне повернення до Росії.
  • Опозиціонер закликав людей не боятися і виходити на протести.
  • 23 січня у Росії відбулися масові протести. Відомо про майже 4 тисячі затриманих.