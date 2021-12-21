У Росії раптово розробилм стандарт термінових поховань на випадок війни

У Росії розробили національний стандарт, який визначає дії влади для швидкої організації масового похорону людей і тварин, які загинули внаслідок військових конфліктів чи надзвичайних подій.

Відповідний документ є на сайті МНС Росії. Ці норми мають набути чинності з лютого 2022 року, але прийняли їх у вересні.

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Норми розробив відомчий науково-дослідний інститут із проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. Вони нібито мають рекомендаційний характер.

Які норми поховання розробили

У документі окреслили, що при виборі місць поховання людей мають врахувати правила забудови міста, відстань до житлових будівель, особливості рельєфу місцевості та розташування джерела водопостачання.

Хоронити померлих, які мають високе радіоактивне тло, треба у спеціально відведених для цього місцях. Ховати людей, що померли від особливо небезпечних інфекцій, слід у герметичних оцинкованих трунах.

Труни готуватимуть заздалегідь

Відповідно до стандарту, регіональна влада повинна заздалегідь готувати запаси трун, патологоанатомічні мішки, дезінфікуючі засоби.

Крім того, передбачили навіть формування спеціальних команд із термінового поховання.

Братські могили

Стандарт містить інструкцію щодо організації братських могил. Там навіть навели приклад, коли протягом 3 діб потрібно поховати тисячу людей.

Вказали час, який знадобиться на створення братської могили, розміри і який бульдозер краще використовувати, щоб її засипати.

Загроза нападу Росії: що відомо

Восени американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Згодом це підтвердили в українській розвідці. Додали, що агресор може напасти у січні – лютому 2022 року, затиснувши Україну в кільце.

США та ЄС пригрозили Кремлю жорсткою відповіддю та санкціями.

Однак Москва не зупиняється. Дослідники DFRLab з'ясували, що Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону. Про це свідчать інформація у соцмережах та дані супутників.

Британські розвідники застерегли уряд своєї країни щодо можливого нападу Росії на Україну. Там стверджують, що Москва може піти на вторгнення вже найближчими днями – напередодні католицького Різдва.

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