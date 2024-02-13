Пиячив навіть в кабіні: через п’яного машиніста в Росії з рейок зійшли 12 вагонів потяга

У Челябінській області Росії товарний потяг врізався в состав іншого поїзда. Внаслідок цього з рейок зійшло 12 вагонів, а також було пошкоджено 100 метрів рейок.

Причиною аварії став п'яний машиніст, який пролетів на червоне світло. Він продовжував пиячити навіть на робочому місці.

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Деталі аварії

Як повідомляють російські ЗМІ, вдень 12 лютого 46-річний машиніст товарного потяга пролетів на червоне світло та врізався в інший поїзд. Внаслідок інциденту з рейок зійшло 12 порожніх вагонів, пошкоджено близько 100 метрів полотна. Ніхто не постраждав.

Під час перевірки з'ясувалося, що машиніст почав пити ще за день до своєї зміни, однак у день аварії також з'явився на роботу напідпитку. Він вирішив оминути систему перевірки, домовившись з фельдшером. За нього пройшов медогляд його помічник. Як зазначається, машиністу було важко зупинитися, тому він продовжив пиячити навіть в кабіні транспорту

Після інциденту робітника залізничної дороги відправили до лікарні. Там у нього було визначено сп'яніння – у його крові виявили 1,08 проміле алкоголю. Повідомляється, що його затримали – вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Потяг зійшов з рейок у Челябінській області: дивіться відео

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