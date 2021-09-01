У Росії різко відповіли Зеленському про "найбрудніший у світі газ"
Джерело:ТАСС
Президент Володимир Зеленський у США назвав російський газ найбруднішим у світі. На ці слова різко відреагував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Кремлівський дипломат сказав, мовляв, такі заяви "робляться не від великого розуму".
До речі Зеленський у США назвав російський газ "найбруднішим у світі"
Заяви Президента України Володимира Зеленського про "найбрудніший у світі" російський газ робляться не від великого розуму,
– стверджує Лавров.
Що цьому передувало
Зеленський під час свого візиту до Штатів зустрівся з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм. У розмові з чиновницею президент назвав російський газ "найбруднішим".
За словами українського лідера, це "через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції".
Попередня заява Лаврова про газ
Раніше глава МЗС заявляв, що Росія не відмовиться від чинних домовленостей щодо транзиту газу після того, як запустять "Північний потік-2".
Однак Лавров зухвало додав, що іншим країнам доведеться конкурувати за це право.Зверніть увагу! Зеленський 1 вересня зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Політики говоритимуть про російську агресію, а також енергетичну безпеку. Зокрема, піднімуть тему "Північного потоку-2".