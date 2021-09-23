У Росії розбився бойовий вертоліт ФСБ: доля екіпажу невідома
23 вересня 2021 , 23:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Baza
У Росії на Камчатці впав навчальний вертоліт ФСБ Ка-27. За попередніми даними на борту було троє членів екіпажу.
Вертоліт вилетів близко 22:10 за місцевим часом, а через деякий час зник з радарів.
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Пошуки почнуть вранці
Доля екіпажу, який був на борту невідома. Однак пошуки гелікоптера вирішили розпочати зранку, коли на вулиці буде світло. Тому сказати зараз щось про причини аварії та стан людей не можуть. Востаннє вертоліт бачили на радарах поблизу гори Гостра.
Місце, де вертоліт востаннє помітили на радарах / Карта Google
Це вже не перша аварія в Росії
- У липні 2021 року під час тренувального польоту розбився літак Су-35. На борту був лише пілот, якому вдалося катапультуватися.
- У серпні на Камчатці розбився Мі-8, на борту якого були туристи. 8 людей загинули.
- Також аварії зазнав військовий літак Іл-112В, на борту якого були 3 члени екіпажу. Усі вони загинули.