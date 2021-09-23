У Росії розбився бойовий вертоліт ФСБ: доля екіпажу невідома

У Росії на Камчатці впав навчальний вертоліт ФСБ Ка-27. За попередніми даними на борту було троє членів екіпажу.

Вертоліт вилетів близко 22:10 за місцевим часом, а через деякий час зник з радарів.

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Пошуки почнуть вранці

Доля екіпажу, який був на борту невідома. Однак пошуки гелікоптера вирішили розпочати зранку, коли на вулиці буде світло. Тому сказати зараз щось про причини аварії та стан людей не можуть. Востаннє вертоліт бачили на радарах поблизу гори Гостра.

Місце, де вертоліт востаннє помітили на радарах / Карта Google

Це вже не перша аварія в Росії