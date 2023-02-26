Другий за тиждень: у Росії, ймовірно, розбився ще один штурмовик Су-25
У Росії 26 лютого, ймовірно, розбився ще один штурмовик Су-25. Це може бути друга катастрофа Су-25 протягом цього тижня.
Інформація про те, що в Росії розбився черговий штурмовик Су-25, повідомляють російські телеграм-канали, пише 24 Канал. За попередніми даними, в літака спалахнув двигун.
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У літака спалахнув двигун
Пілот нібито катапультуватися і залишився живим. Міністерство оборони Росії поки не коментувало ймовірну катастрофу із Су-25.
Також не уточнюється, на якому конкретно напрямку сталося падіння літака.
Росія раніше підтвердила падіння Су-25
Перед повномасштабним вторгненням Росія мала близько 193 дозвукових штурмовиків Су-25. Один з них самознищився у четвер, 23 лютого.
У Валуйському міському окрузі Бєлгородської області сталася аварія Су-25, про що повідомили у Росії.
Згідно з інформацією, оприлюдненою міністерством оборони Росії, літак зазнав катастрофи під час повернення на аеродром після виконання бойового завдання.
Інцидент нібито стався у безлюдній місцевості, і пілот загинув. За попередньою інформацією, причиною аварії стала технічна несправність літака.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що причиною падіння російського штурмовика Су-25 могла стати недбалість та непрофесійність пілота. За його словами, це свідчить про те, що в Росії можуть закінчуватися професійні пілоти.
Чим важливі штурмовики Су-25
- Літаки типу Су-25, хоч і радянського виробництва, однак є на озброєнні України та Росії. Цей літак важливий для підтримки бойових дій і є одним з найкращих штурмовиків у світі.
- Росія має один з останніх варіантів модернізації Су-25 – це версія Су-25СМ3. У 2016 році розпочалися перші випробування Су-25СМ3, а наступного року ці літаки вже були введені в українські військові підрозділи.
- Су-25СМ3 має класичну аеродинамічну схему з двома безфорсажними турбореактивними одноконтурними двигунами Р-195, розташованими по боках літака, з тягою по 4300 кілограмів. Ударна зброя розміщена на зовнішній підвісці під крилами.
- Модернізований Су-25СМ3 має оновлену авіоніку, нові прилади навігації та керування, покращену систему керування вогнем та нові варіанти зброї. Літак також оснащений потужнішим двигуном, що дозволяє піднімати більше ваги та підвищувати швидкість та маневровість.