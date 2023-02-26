Другий за тиждень: у Росії, ймовірно, розбився ще один штурмовик Су-25

У Росії 26 лютого, ймовірно, розбився ще один штурмовик Су-25. Це може бути друга катастрофа Су-25 протягом цього тижня.

Інформація про те, що в Росії розбився черговий штурмовик Су-25, повідомляють російські телеграм-канали, пише 24 Канал. За попередніми даними, в літака спалахнув двигун.

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У літака спалахнув двигун

Пілот нібито катапультуватися і залишився живим. Міністерство оборони Росії поки не коментувало ймовірну катастрофу із Су-25.

Також не уточнюється, на якому конкретно напрямку сталося падіння літака.

Росія раніше підтвердила падіння Су-25

Перед повномасштабним вторгненням Росія мала близько 193 дозвукових штурмовиків Су-25. Один з них самознищився у четвер, 23 лютого.

У Валуйському міському окрузі Бєлгородської області сталася аварія Су-25, про що повідомили у Росії.

Згідно з інформацією, оприлюдненою міністерством оборони Росії, літак зазнав катастрофи під час повернення на аеродром після виконання бойового завдання.

Інцидент нібито стався у безлюдній місцевості, і пілот загинув. За попередньою інформацією, причиною аварії стала технічна несправність літака.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що причиною падіння російського штурмовика Су-25 могла стати недбалість та непрофесійність пілота. За його словами, це свідчить про те, що в Росії можуть закінчуватися професійні пілоти.

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