У Росії розпочалася зустріч Путіна з Віткоффом: головні заяви

У Санкт-Петербурзі 21 жовтня розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Під час цього мають обговорити закінчення війни в Україні.

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Що відомо про зустріч Путіна та Віткоффа?

Зустріч проходить у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі. До переговорів також долучається Джаред Кушнер, зять і радник президента США Дональда Трампа, який бере участь у відеоконференції.

Зустріч відбувається на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України. Перед цим в Осло відбулися переговори за участю української, американської та європейських делегацій.