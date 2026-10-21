У Росії розпочалася зустріч Путіна з Віткоффом: головні заяви
У Санкт-Петербурзі 21 жовтня розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Під час цього мають обговорити закінчення війни в Україні.
24 Канал зібрав найголовніші заяви.
Що відомо про зустріч Путіна та Віткоффа?
Зустріч проходить у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі. До переговорів також долучається Джаред Кушнер, зять і радник президента США Дональда Трампа, який бере участь у відеоконференції.
Зустріч відбувається на тлі дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України. Перед цим в Осло відбулися переговори за участю української, американської та європейських делегацій.
Під час зустрічі Стів Віткофф подякував російському лідеру за звільнення Хаббарда.
Путін заявив про готовність допомогти у врегулюванні конфлікту навколо Ірану
Російський диктатор сказав, що йому цікаві оцінки ситуації навколо Ірану, а Росія готова сприяти врегулюванню конфлікту.
Путін висловив зацікавленість у відновленні економічного співробітництва між Росією та Сполученими Штатами.
Під час зустрічі російський лідер зазначив, що в останній розмові Дональд Трамп наголошував на необхідності завершити війну в Україні, щоб припинити людські втрати.
Путін подякував Трампу за увагу до проблеми врегулювання війни в Україні.
Російський диктатор запитав у спеціального посланця США Стіва Віткоффа про результати переговорів, які відбулися в Норвегії.
Ця зустріч передувала візиту американського представника до Росії та була присвячена обговоренню можливих кроків для припинення війни в Україні.