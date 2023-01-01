У Ростові-на-Дону розшукують озброєних вагнерівців: втекли, аби не воювати

У Росії більшає тих, хто надає перевагу мати проблеми з законами своєї країни, аніж померти у чужій державі за імперіалістичні амбіції Путіна. Серед них з'являються й вагнерівці.

Зокрема з 21 по 22 грудня з території навчального центру ПВК "Вагнер" на Луганщині втекли шестеро найманців. У росЗМІ припускають, що озброєні чоловіки могли попрямувати до Ростовської області, пише 24 канал.

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Вагнерівців розшукують

Через це припущення у російському місті уже розвішують орієнтування на розшук озброєних ув'язнених із ПВК "Вагнера" у кафе та ресторанах. Про те, що їх дійсно шукають у цьому місті, також підтвердило джерело місцевих ЗМІ у правоохоронних органах.

Також через втечу вагнерівців жителів області просять звертати особливу увагу на людей у військовій формі і при цьому дотримуватись заходів особистої безпеки.

Що відомо про найманців-втікачів

Уже давно не секрет, що до "Вагнерівців" вербують й людей з кримінальним минулим для участі у війні з Україною. Іноді – прямісінько з тюрем. Шестеро втікачів, як повідомляють російські ЗМІ, були саме колишніми ув'язненими російських колоній.

Так, згідно з опублікованими у росЗМІ документами, втекли від участі у війні громадяни:

Узбекистану (троє осіб),

Росії,

Білорусі,

Киргизії.

Однак їхні імена не розголошуються. Також наразі ні у Пригожина, ні в МВС Росії цю ситуацію не коментують.

Неймовірно просто! Ну хто міг припустити, що якщо відпустити злочинців із в'язниць і роздати їм зброю, вони почнуть розбігатися Росією, грабувати і вбивати,

– зіронізував Денис Казанський.

Росіяни на фронті не в захваті від так званої "СВО":