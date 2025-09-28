У Росії зараз дуже серйозні проблеми із паливом. На це могли вплинути удари українських безпілотників по ворожих НПЗ. У Кремлі намагаються справитись із цим.

Спеціаліст з комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус розповів 24 Каналу, що зараз найефективніші санкції проти росіян вводять СБУ та ГУР. На Заході підрахували, що у Росії не працює перероблення приблизно 1 мільйона барелів на день. До війни ж окупанти переробляли 7 мільйонів барелів.

Які у Росії проблеми із паливом?

Максим Гардус підкреслив, що, через удари по нафтопереробних заводах, у Росії відчувається дефіцит бензину у понад половині регіонів. 16 із 36 великих заводів країни-агресорки було пошкоджено.

Сталося те, чого всіма силами (російська влада – 24 Канал) намагалися не допустити – колись дефіцит відчувався у віддалених регіонах, зокрема у Сибіру або Забайкаллі, зараз же дефіцит перекидається на більш населені регіони,

– сказав він.

Бензину бракує вже й у Москві та довкола неї. Спеціаліст з комунікації пояснив, що це не лише логістичне, але й політичне питання. Все тому, що Кремль не цікавить, що думають люди із Забайкалля, а от, що думають люди у Москві – навпаки. Путін, ймовірно, боїться, щоб там не почали бунт проти нього.

Важливо! Українські масові виробництва дронів перетворили їх на інструмент не лише оборони, а й ударів по критичній інфраструктурі Росії – особливо по НПЗ, нафтопроводах і перекачувальних станціях, що призводить до перебоїв з пальним і скорочення експорту. Підтримка Європи у виробництві БПЛА посилює ці удари й виступає як економічний тиск на Кремль.

Крім того, вже втретє погіршується прогноз щодо російського бюджету на 2026 рік. Владі нічого не залишається, окрім як підвищувати податки, щоб якось стабілізувати ситуацію.

Що відомо про проблеми із паливом у Росії?