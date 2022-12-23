Уроки про війну і стрільба з автомата: у Росії затвердили нову шкільну програму
Російське міністерство освіти оновило навчальну програму у зв'язку з війною проти України. Окупанти навчатимуть своїх дітей стріляти з автомата Калашникова на уроках безпеки життєдіяльності.
Навчальну програму оновили для початкової, базової та середньої школи. Вона стане обов'язковою у новому навчальному 2023 році.
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Як оновили програму для російських школярів
Також росіяни оновили програму з історії. Відтак, старшокласники вивчатимуть такі нові теми:
- "державний переворот в Україні 2014 року;
- "возз'єднання Криму і Севастополя з Росією";
- "гуманітарна підтримка" псевдореспублік;
- "спецоперація" і "санкції США і їхніх союзників".
У програму курсу безпеки життєдіяльності російські вбивці додали модуль "елементи початкової військової підготовки". Мовиться про правила стрільби з автомата Калашникова АК-74, роботу ручних гранат Ф-1 і РГД-5, першу медичну допомогу в бою.
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Крім цього, школярам на модулі про "основи протидії екстремізму і тероризму" розповідатимуть про кримінальні покарання за:
- "деструктивні молодіжні субкультури й екстремістські об'єднання";
- "праворадикальні групи нацистської спрямованості";
- "ліворадикальні спільноти".
З початку поточного навчального року російські школярі щопонеділка співають гімн. Першим обов'язковим уроком є "розмова про важливе", На цьому "занятті" учням розповідають пропаганду про війну та Україну.
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