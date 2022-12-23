Уроки про війну і стрільба з автомата: у Росії затвердили нову шкільну програму

Російське міністерство освіти оновило навчальну програму у зв'язку з війною проти України. Окупанти навчатимуть своїх дітей стріляти з автомата Калашникова на уроках безпеки життєдіяльності.

Навчальну програму оновили для початкової, базової та середньої школи. Вона стане обов'язковою у новому навчальному 2023 році.

До теми Путін вперше вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну і визнав, що агресія триває 8 років

Як оновили програму для російських школярів

Також росіяни оновили програму з історії. Відтак, старшокласники вивчатимуть такі нові теми:

"державний переворот в Україні 2014 року;

"возз'єднання Криму і Севастополя з Росією";

"гуманітарна підтримка" псевдореспублік;

"спецоперація" і "санкції США і їхніх союзників".

У програму курсу безпеки життєдіяльності російські вбивці додали модуль "елементи початкової військової підготовки". Мовиться про правила стрільби з автомата Калашникова АК-74, роботу ручних гранат Ф-1 і РГД-5, першу медичну допомогу в бою.

До речі Вчергове пробили дно: в Росії дітей зробили "сиротами" для сюжету на ТБ

Крім цього, школярам на модулі про "основи протидії екстремізму і тероризму" розповідатимуть про кримінальні покарання за:

"деструктивні молодіжні субкультури й екстремістські об'єднання";

"праворадикальні групи нацистської спрямованості";

"ліворадикальні спільноти".

З початку поточного навчального року російські школярі щопонеділка співають гімн. Першим обов'язковим уроком є "розмова про важливе", На цьому "занятті" учням розповідають пропаганду про війну та Україну.

Що відбувається у Росії: останні новини