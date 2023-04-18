У Росії схвалили довічне ув'язнення за держзраду

Російська Держдума схвалила довічне ув'язнення за державну зраду. Вироки за цією статтею виносять за так звану роботу на українські спецслужби та інші "злочини".

Російські пропагандисти написали, що поправки Державна Дума ухвалила 18 квітня у третьому читанні. До цього за державну зраду росіянам світило до 20 років тюрми, пише 24 Канал.

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Що відомо покарання для росіян

У Росії зазначили, що поправки внесли до статті про "державну зраду".

Пропагандисти зазначили, що довічне ув'язнення у Росії може загрожувати після ухвалення закону за шпигунство видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі у діяльності, спрямованій проти Росії.

До змін за цією статтею карали ув'язненням до 20 років та штрафом до 500 тисяч рублів.

У Росії посилять відповідальність за диверсії та тероризм

Також у Росії підтримали посилення кримінальної відповідальності за диверсії та тероризм. Зокрема, пропонують:

за диверсії – карати ув'язненням до 20 років замість 15;

за міжнародний тероризм – від 12 років, а не від 10;

за статтею про "терористичний акт" – максимальний термін збільшити з 15 до 20 років тюрми;

за участь у терористичних спільнотах – від 10 до 15 років позбавлення волі замість нинішніх 5 – 10 років;

за сприяння терористичній діяльності – можуть карати на 7 років замість 5 зараз.

Російського опозиціонера засудили на 25 років

У Росії головного критика Путіна опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років тюрми. Вирок йому винесли за:

поширення "фейків" про російську армію – 7 років;

участь у діяльності "небажаної організації" – 3 роки;

державну зраду – 18 років.

Окрім цього, ще 7 років після виходу йому заборонили займатись журналістикою. Відбуватиме він покарання у колонії суворого режиму.

Сам Кара-Мурзу свою провину не визнав. Він заявив, що перебуває у в'язниці за свої політичні погляди. Перед цим він говорив, що продовжує пишатись тим, що протистояв "диктатурі" Володимира Путіна та його рішенню ввести війська в Україну.