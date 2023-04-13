Нема чим хизуватися, – журналіст з Казахстану про скасування парадів у Росії

В Росії, в областях, що межують з Україною, 9 травня будуть скасовані паради. В окупованому Криму – також, про що заявив ставленик Кремля Сєргєй Аксьонов.

Громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв зауважив, що тепер гасло "можемо повторити" перейшов на бік України. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, тепер українці можуть сміливо говорити "можемо повторити" те, що було на Харківщині та Херсонщині.

Важливо Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня

Україна має дуже багато дронів

Шураєв зазначив, що росіянам нема чим хизуватися, тому вони й не хочуть проводити паради.

Журналіст згадав, що за пів року до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він відвідав у Києві оборонну виставку. Тоді його вразила велика кількість та числені різновиди БпЛА, які мали українці.

Всі ці дрони лякають не тільки військовослужбовців на лінії зіткнення, але й людей, що перебувають у глибокому тилу. Можна говорити не тільки про Крим і Севастополь, але й про Москву,

– наголосив громадський діяч.

Арман Шураєв назвав причини скасування парадів в Росії: дивіться відео

Ті, хто збирається на парад 9 травня в Москві, вважає журналіст, повинен дуже добре подумати.

"Я вірю в те, що ці БпЛА можуть в цей день прилетіти на Червону площу", – відзначив Арман Шураєв.

Що відомо про скасування парадів в Росії

У Курській та Бєлгородській областях, які межують з Україною, не будуть проводити паради 9 травня. Як зазначив глава Курської області Роман Старовойт, це пов'язано з питаннями безпеки.

В окупованому Криму також скасували демонстрацію 1 травня, парад та ходу "Безсмертний полк" 9 травня. Гауляйтер Аксьонов пояснив, що таке рішення було ухвалене також "з міркувань безпеки".

Водночас в Севастополі парад на 9 травня скасовувати не збираються, хоча в місті неодноразово лунала "бавовна".