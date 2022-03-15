У Росії складають списки "неугодних" артистів
Джерело:телеграм-канал "Агентство"
На територію держави-терориста забороняють концерти та пісні українських виконавців. До списку "неугодних" потрапили й російські артисти, які виступили проти війни.
Про це на умовах анонімності повідомив учасник одного з московських музичних гуртів і за сумісництвом концертний промоутер.
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Путінський режим забороняє виконувати пісні з репертуару українських виконавців:
- Monatik;
- гурту "Океан Ельзи";
- Наді Дорофєєвої;
- Насті Каменських;
- Олексія Потапенка;
- Макса Барських;
- Віри Брежнєвої, яка будувала кар'єру в Росії.
Серед російських артистів у переліку опинилися Валерій Меладзе, репер Oxxxymiron, який покинув Росію, Максим Галкін і Борис Гребенщиков. Цих артистів "украй небажано" запрошувати на концерти.
Окрім цього, деяких знаменитостей, що є громадянами держави-агресора, змушують підписувати зобов'язання не висловлюватися про війну Росії проти України.