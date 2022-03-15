У Росії складають списки "неугодних" артистів

15 березня 2022 , 00:47
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Джерело:

телеграм-канал "Агентство"

На територію держави-терориста забороняють концерти та пісні українських виконавців. До списку "неугодних" потрапили й російські артисти, які виступили проти війни.

Про це на умовах анонімності повідомив учасник одного з московських музичних гуртів і за сумісництвом концертний промоутер. 

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Путінський режим забороняє виконувати пісні з репертуару українських виконавців:

  • Monatik;
  • гурту "Океан Ельзи";
  • Наді Дорофєєвої;
  • Насті Каменських;
  • Олексія Потапенка;
  • Макса Барських;
  • Віри Брежнєвої, яка будувала кар'єру в Росії.

Серед російських артистів у переліку опинилися Валерій Меладзе, репер Oxxxymiron, який покинув Росію, Максим Галкін і Борис Гребенщиков. Цих артистів "украй небажано" запрошувати на концерти.

Окрім цього, деяких знаменитостей, що є громадянами держави-агресора, змушують підписувати зобов'язання не висловлюватися про війну Росії проти України.

 

Автор: Олег Васьків