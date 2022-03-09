У Росії спалили військкомат, щоб не йти воювати в Україні
Гарячі – у буквальному розумінні – новини з Росії. У Луховицях Московської області невідомий чоловік спалив військомат.
Ба більше – він ще й розфарбував ворота установи у кольори прапора України. І напис додав, щоб ні у кого не було сумніву, до чого це все: "Я не піду вбивати братів". Про свій вчинок чоловік розповів анонімно у мережі.
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Гарячі новини з Росії: під Москвою спалили військомат
Усе сталося у Луховицях. Це містечко між Москвою та Рязанню.
- Невідомий месник розфарбував ворота місцевого військомату у кольори українського прапора.
- Після чого переліз через паркан і закинув у вікна будівлі коктейлі Молотова.
Горіло яскраво – про що свідчить відео від самого палія.
Навіщо він це зробив?
- Щоб знищити архів з особистими даними резервістів-призовників, яких можуть відправити на війну в Україну.
- І тому що не хоче, щоб злочинні накази Володимира Путіна виконували його однокласники та друзі.
Чоловік також закликав людей вчиняти такі ж радикальні дії, бо вуличні протести не дають бажаного результату.
Вважаю, що це треба поширити. Українці знатимуть, що в Росії за них б'ються, що не всі бояться і не всім байдуже,
– сказав бунтівник.
А от подібні акції можуть ще дужче зламати дух російської армії, яка вбиває мирних українців і бомбардує їхні міста.
Як усе було – дивіться відео:
Цілком підтримуємо. Щоб вони всі згоріли!
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