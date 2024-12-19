У росіян може поменшати ракет: Сили оборони створили нові проблеми для ворога

Один із найбільших хімічних заводів у Росії зазнав ракетного удару. Він дуже цінний для противника, адже має не лише хімічне виробництво.

Про це у зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що Storm Shadow і SCALP атакували серйозне підприємство ворога.

Читайте також Уражена установка для отримання зріджених газів: деталі удару по Новошахтинському НПЗ

Чим важлива атака на хімзавод Росії

Полковник запасу зазначив, що, крім хімічного виробництва, на хімзаводі "Комбінат Кам'янський" є закриті цехи, які виготовляють, зокрема, тверде паливо для ракет.

За його словами, аби реально завдати удару по підприємству такого рівня, оптимальний варіант – це запуск близько десяти ракет Storm Shadow і SCALP. Додатково ще потрібні ракети-постановники перешкод ADM-160, які засліплюють ППО противника.

Так, зауважив він, можна відмінусувати це серйозне підприємство.

Однозначно зменшиться у росіян кількість ракет, що виробляється,

– наголосив Світан.

Він додав, що ті ракети, які дістають до нас, є переважно твердопаливними. Тому удар по відповідному виробництву є дуже важливим.

Черговий удар у "серце" економіки Росії

Світан зазначив, що Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії, який уночі 19 грудня зазнав комбінованої атаки, є одним з основних заводів. Він уже був атакований раніше, а тепер завдано удару по другій установці.

На його думку, це означає, що було конкретне завдання щодо зупинення цього заводу. Впродовж доби стане зрозуміло, наскільки серйозні там пошкодження.

Він наголосив, що санкції Малюка-Буданова є найдієвішими, тому що б'ють у саме "серце" російської економіки. Тобто вони знищують виробничі потужності вуглеводневої галузі й систему виробництва пального для ворожої армії.

Практично вся російська армія, яка перебуває на Східному та Запорізькому фронтах, живиться з Новошахтинського НПЗ,

– зауважив полковник запасу.

Тому, резюмував він, чим більше ми знищимо НПЗ, тим менше російські війська зможуть пересуватися. Адже на велосипедах сильно від Ростова до Донецька не поїздиш.