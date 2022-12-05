У Росії – знову вибух газу в житловому будинку: є постраждалий

У Росії знов стався вибух газу у багатоповерхівці. Надзвичайна подія цього разу відбулася у Ярославлі, що розташований лише за 270 кілометрів від Москви.

Російські пропагандистські ЗМІ, як завжди, бояться називати речі своїми іменами, тож замість потужного вибуху повідомили про "хлопок", передає 24 канал.

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Відомо, що мешканців будинку одразу ж евакуювали. За останніми даними, рятувальники вивели на вулицю 44 людини, зокрема трьох дітей. Мер міста Артем Молчанов повідомив, що людей під завалами немає.

Місцева влада підтвердила, що причиною вибуху став побутовий газ, але не уточнила, чи вибухнув саме газовий балон. Це й не дивно, адже якщо називати речі своїми іменами, то є мізерна ймовірність, що росіяни почнуть замислюватися: чому у Росії, яка має чи не найбільші у світі запаси природного газу, люди змушені користуватися газовими балонами, які нерідко вибухають.

Що відомо про постраждалих

Під час вибуху газу в житловому будинку в Ярославлі одна людина постраждала. Цього разу минулося без загиблих і без обвалень.



Вибух газу у Ярославлі / Фото з телеграм-каналу "Readovka"

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