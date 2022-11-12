"Православні найманці": у Росії планують створити ПВК при храмі РПЦ

У Росії додумались створити православну ПВК при церкві, де будуть вчити мобілізованих. Назвуть її "Андріївський хрест".

Російські телеграм-канали повідомляють, що вбивати українців найманці посилатимуть "з благословення" настоятеля храму в Кронштадті Олексія Ганьжина, передає 24 канал.

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Найманці воюватимуть "під прапором" РПЦ та перебуватимуть у складі російських військ.

Православних найманців вчать "не бути м'ясом"

Раніше в Росіїі існував так званий центр тактичної підготовки "Андріївський хрест". Він виник у 2017 році за сприяння того самого Ганьжина. Близько сотні потенційних найманців навчають при церкві місяць. Кажуть, що там є тир.

Директор "Андріївського хреста" сподівається, що навчання в їхньому центрі збільшить ймовірність російських солдат вижити. Додає, що військові, які пройшли спецпідготовку при храмі мають бути не м'ясом, а "воїном".

РПЦ заохочує вбивства українців

Патріарх Кіріл вважає, що весь світ – ворог для Росії, бо та нібито має "альтернативне" бачення Бога, людини й світу.

Ще на початку повномасштабного вторгнення, патріарх РПЦ подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову. Тим самим він "благословив" російських військових на криваву війну в Україні. Загалом у РПЦ вважають, що коли росіянин йде вбивати українців, це "змиває всі гріхи".

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