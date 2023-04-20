У влади великий страх перед бунтами: Росія готує спецполк для розгону мітингів

Повідомляється, що в Росії зараз тренують спеціальний полк для розгону мітингів. Так влада Росії готується до можливих виступів.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він зауважив, що російська диктатура завжди заздалегідь готується до протидії подібному волевиявленню громадян.

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Фейгін підкреслив, безвідносно до того чи очікуються в Росії мітинги та протести, чи ні, російська влада завжди готова протидіяти їм, ніколи не шкодує грошей для цього.

"Другий полк"

В Москві вже давно діє "Другий полк", який постійно займався розгонами мітингів. Це основна ланка у системі тамтешньої поліції, яка займається мітингами та протестами.

Він є і зараз. До речі, туди дуже багато було відправлено із українського "Беркута", утікачів 2014 року співробітників ОМОНа,

– додав мовець.

Фейгін підкреслив, що зараз протестна активність Росія на нулі, подібними угрупованням займатися немає чим, але все одно Росія вкладає в це чималі гроші.

"Бо страх великий перед обуреннями та бунтами, тому це ніколи не зупиняється. Хоча зараз ніякої актуальності для цього нема, можливо, вона з'явиться далі, але сьогодні ні протестів, ні масових мітингів, взагалі нічого нема", – резюмував правозахисник.

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