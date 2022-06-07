У Росії суд заборонив публікувати імена загиблих солдатів у війні проти України
Джерело:Оперативний ЗСУ
Російський суд вирішив заборонити публікувати імена тих солдатів, які загинули у війні проти України. Тепер місцеві сайти видаляють інформацію, яку встигли опублікувати раніше.
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Відомо, що позивач наполягав, аби інформацію щодо списку загиблих в Україні російських військових, забороняли поширювати у ЗМІ.
До рішення суддів / Фото з телеграму
Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що список загиблих росіян в Україні є відомостями, які "розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час та у період проведення спеціальних операцій".
На думку суддів, ці дані стосуються державної таємниці. Їх розголошення може загрожувати кримінальною відповідальністю.
Після рішення суду / Фото телеграм
Останні новини Росії: що відомо
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