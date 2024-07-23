Верховний суд Росії залишив без змін останній вирок Навальному, який помер 5 місяців тому

Верховний суд Росії залишив без змін рішення Московського міського суду. В серпні 2023 року політика Олексія Навального засудили до 19 років колонії суворого режиму.

У 2023 році Навального визнали винним у "закликах до екстремізму, фінансуванні екстремізму та створенні екстремістської спільноти". Рішення суду цитує низка російських ЗМІ.

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Вирок Навальному залишили без змін

Останній вирок у справі про "екстремістську спільноту" Навальний отримав, коли перебував у колонії у Володимирській області. У грудні 2023 року його перевели до колонії особливого режиму на Ямалі "Полярний вовк".

Верховний суд Росії залишив без змін рішення Мосміськсуду, який у серпні 2023 року засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років колонії суворого режиму у справі про "екстремізм",

– йдеться в повідомленнях ЗМІ.

Разом із Навальним раніше було засуджено технічного директора його YouТube-каналу Даніеля Холодного. Йому дали 8 років колонії загального режиму.

Опозиційний політик Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в названій ямальській колонії. За версією російської влади, Навальний помер природною смертю.

До слова, днями російський суд також виніс вирок американському журналісту Гершковичу. Його затримали за звинуваченням у шпигунстві в березні 2023 року.