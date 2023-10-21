Вироки за прізвища: як у Росії проходять суди над українцями з окупованих територій

У Росії зростає кількість справ, пов'язаних з тероризмом. Але переважно вони стосуються не самих росіян, а українців, які перебувають у полонах чи були викрадені з тимчасово окупованих територій.

Про це 24 Каналу розповіла засновиця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Росіяни судять їх як терористів, шпигунів чи екстремістів.

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"Найбільше таких справ в судах на півдні Росії: Таганрог, Ростов, Краснодар. А також в тимчасово окупованому Криму. Там додаються імена українців, які були викрадені чи не пройшли фільтрацію під час окупації і були заарештовані. Ми їх шукали, вони зникали, а потім з'явилися у судових базах", – розповіла Романова.

З'являються нові імена

За словами засновниці фонду, в російських СІЗО таких людей багато. Росіяни не цураються прискіпуватися навіть до прізвища.

"Зараз в Ростові розпочинається суд над Іриною Навальною, мешканкою Маріуполя. Вона обвинувачується у тероризмі. Начебто минулого року в день так званих виборів вона хотіла підірвати бомбу. Її судять і за прізвище, плюс у неї вітчим в полоні", – розповіла вона.

Ольга Романова про суди над українцями в Росії: дивитись відео

Разом з цим Романова наголошує на умовно позитивному моменті. Якщо ім'я того чи іншого зниклого з'являться у судових списках, це означає, що ця людина жива.

З кожним новим процесом ми дізнаємося імена. І це важливо знати, що ці люди живі. А в наш час важливо бути живим. З ними налагоджується зв'язок, йдуть передачі, адвокати, в таборі з ними буде зв'язок. Головне, що живі,

– підкреслила вона.

Серед іншого й самих росіян засуджують за тероризм. Особливо це стосується мешканців віддалених областей.

"Такі речі дуже подобаються і силовикам, і суддям. Бо одна справа – суди українців, які захищають Батьківщину. Й інша – в якомусь далекому регіоні піймати якогось терориста – ще й медаль дадуть", – додала засновниця фонду.

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