Глузування та некомпетентність: як у Bloomberg та NYT оцінили заміну Суровікіна на Герасимова

У Росії призначили начальника Генштабу Валерія Герасимова головою Об’єднаних сил. Іноземні ЗМІ вже проаналізували зміни у командуванні країни-агресорки.

Таким чином, Сєргєй Суровікін вже не є командувачем так званої "спецоперації". Тепер заступниками Герасимова будуть начальник Сухопутних військ Олег Салюков і заступник начальника Генштабу Олексій Кім.

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Аналіз змін у російському командуванні

Видання Bloomberg пише, що Росія пережила низку перестановок у своєму військовому керівництві, що збентежило очікування Путіна щодо швидкої "спеціальної операції".

Новина про призначення Герасимова з’явилася в день, коли засновник "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його війська захопили Соледар Донецької області та оточили там угруповання українських військ. Українські чиновники заперечували захоплення Соледару. Пригожин об’єднався з Кадировим і вони обидва час від часу сумнівалися в навичках військового керівництва, особливо коли українські війська активно відвойовували територію у вересні,

– зазначило видання.

Російський аналітик Бужинський казав, що нова роль Герасимова є сигналом для таких людей, як Кадиров і Пригожин, "знати своє місце". Він заявляв, що "Кадиров і Пригожин – шановані люди, які багато внесли, але не вони повинні вирішувати, як буде проходити операція".

Герасимов некомпетентний

Видання The New York Times заявило, що заміна генерала Суровікіна показала, що російський диктатор Путін залишається зосередженим на проєктуванні стабільності, а не на покращенні похмурих військових перспектив Росії.

"Вони взяли когось, хто є компетентним, і замінили його кимось, хто некомпетентний, але хто був там довгий час і хто показав, що він лояльний", – заявила аналітик Дара Массікот.

У жовтні призначення генерала Суровікіна очолити російські війська в Україні поклало кінець місяцям неузгоджених "військових операцій", які, на думку аналітиків, сприяли катастрофічним результатам Росії на полі бою. Його призначення відбулося після того, як українці у блискавичному контрнаступі повернули території на північному сході країни.

Під керівництвом генерала Суровікіна російські війська в основному перейшли в оборонний режим.

Його заміна на генерала Герасимова була зустрінута глузуванням з боку деяких російських військових блогерів-націоналістів, які порівняли цю перестановку з грою в музичні крісла серед неефективної військової гвардії Москви. Останніми тижнями блогери стали все активніше закликати до перегляду підходу Росії до війни, щоб захистити свої здобутки в Україні, які зменшуються,

– зазначило видання.

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