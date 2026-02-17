Путін вперше не справляється з втратами: чому в Росії не встигають поповнювати армію

Російське військо зіштохнулося з неочікуваною проблемою. Противник втрачає більше військових, ніж встигає мобілізувати.

Ворог вже починає відчувати брак особового складу на фронті. Військові експерти спеціально для 24 Каналу пояснили, як Силам оборони вдається шаленими темпами знищувати окупантів, які наслідки це матиме для армії Путіна та що треба зробити, щоб російські втрати стали ще більші.

Важливо 2026 – рік фінальних та найскладніших битв, – командир "Ахіллесу" відверто сказав, чого чекати

Як Силам оборони вдається знищувати так багато ворогів?

На Заході відзначають високу ефективність застосування Україною дронів на фронті. На окремих ділянках втрати ворога нібито у 25 разів перевищують втрати Сил оборони.

Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що безпілотники справді стали потужною зброєю проти росіян, однак для їх масштабування потрібні час і значні ресурси.

Оцінки іноземних партнерів щодо великих втрат РФ підсилюють довіру до дій ЗСУ та сприяють ухваленню політичних рішень на користь України,

– сказав військовий оглядач.

Тимочко також наголосив, що результативності сприяють погодні умови – холод і мороз ускладнюють пересування окупантів, роблячи їх легшими цілями. Крім того, українські військові враховують зміну тактики противника, який робить ставку на піхоту, та використовують набутий досвід для прогнозування його дій.

Водночас, підкреслив оглядач, важливо не лише знищувати сили ворога на передовій, а й бити по тилу та логістиці, адже це зменшує його можливості й присутність на окупованих територіях.

Зверніть увагу! Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали понад 1 255 000 осіб.

Чому втрати противника зросли: дивіться відео

Чи зможуть ЗСУ знищувати по 50 тисяч росіян щомісяця?

Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець повідомив, що ворог вже починає відчувати нестачу особового складу. Раніше формування противника на території України підтримувалося на стабільному рівні 710 – 711 тисяч. Однак протягом останнього місяця росіяни не покривають власних втрат.

"Амбіційна мета міністра оборони Михайла Федорова про знищення 50 тисяч окупантів щомісяця має всі шанси на реалізацію. Що значно ускладнюватиме росіянам подальше ведення бойових дій та проведення нових наступальних дій на різних ділянках фронту", – переконаний Березовець.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров сказав, що знищення 50 тисяч російських загарбників є однією зі стратегічних цілей України у війні. Це має змусити Росію до миру. Водночас Володимир Зеленський заявив, що таке завдання є складним, але реалістичним і оптимальним для України.

До прикладу, за грудень 2025 року окупанти втратили понад 35 тисяч особового складу. Це – найвищий показник за весь час повномасштабної війни.

Які труднощі чекають на армію Путіна: дивіться відео

Як ЗСУ можуть загнати росіян у глухий кут?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що українське військо має зосередитися на оборонній стратегії. Росіяни постійно намагаються наступати, тому Силам оборони потрібно створити кілзону до 30 кілометрів, щоб масимально зменшити втрати нашого особового складу.

"Співвідношення втрат може бути 1 до 100. Саме до втрат такого рівня треба прагнути", – додав Світан.

За його словами, противник продовжуватиме наступати, росіяни самі лізтимуть у цю кілзону, а знищувати їх там буде значно легше. Є одразу пʼять варінатів: міни, FPV-дрони, стрілецька зброя, авіація та артилерія. Показовим став приклад Купянська, адже там росіяни переповзли на правий берез, не створивши серйозного оперативного плацдарму.

До речі, за даними міністра оборони Великої Британії, на окремих напрямках фронту співвідношення втрат між російськими військами та українськими захисниками сягнуло 1 до 25 на користь ЗСУ. Таку динаміку пояснюють активним і масовим використанням безпілотників, що суттєво посилило ефективність української оборони.

Що повинна робити Україна для збільшення втрат противника: дивіться відео

Що відомо про втрати росіян на фронт?